- Premierul interimar Florin Citu a declarat, luni, ca analizeaza mai multe variante pentru reducerea costului contributiilor la sanatate, mentionand ca se doreste ca toata lumea care primeste salariu in Romania sa plateasca o contributie mai mica.

- Premierul Florin Citu a fost intrebat, luni, despre plafonarea contributiilor, anuntata de ministrul de Finante si a declarat: ”Sunt mai multe variante la care ne uitam astfel incat costul acestor contributii sa fie mai mic pentru romani”. Premierul afirma ca se are in vedere o reducere a contributiilor…

- Guvernul susține PLAFONAREA prețurilor la energie, ”dupa rezolvarea crizei politice”. Prețurile au explodat in ultimele 2 zile Premierul demis Florin Citu a declarat ca PNL si Guvernul sustin plafonarea preturilor la energie in Romania, iar o decizie in acest sens ar urma sa fie luata in prima sedinta…

- PNL si Guvernul sustin plafonarea preturilor la energie Foto: ELCEN. Premierul demis Florin Cîtu a declarat ca PNL si Guvernul sustin plafonarea preturilor la energie în România, iar o decizie în acest sens ar urma sa fie luata în prima sedinta de Executiv, dupa…

- Premierul demis Florin Cîțu promite plafonarea prețurilor la energie, însa acest lucru se va face dupa ce un nou Guvern va fi învestit de Parlament. „Am vazut evoluția prețurilor în ultima perioada și am luat decizia ca PNL și Guvernul sa susțina plafonarea prețurilor…

- Prim-ministrul Florin Citu a anuntat vineri ca a cerut demiterea managerului Spitalului de Boli Infectioase Constanta, Stela Halichidis, si ca l-a demis din functie pe presedintele Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS). "Am luat doua decizii. In primul rand, l-am sunat…

- Florin Cițu a anunțat ca va merge in Parlamentul Romaniei cu un proiect de lege care va prevede testarea obligatorie pe cheltuiala proprie a unor categorii profesionale, intr-un interviu acordat joi seara pentru Digi24. Premierul a subliniat ca vaccinarea obligatorie este doar ultima soluție daca celelalte…