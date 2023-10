Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, vineri, ca Guvernul prelungeste limitarea adaosului comercial pentru alimente de baza cu inca 3 luni si extinde aceasta masura la 21 de categorii de produse, fata de 14 in prezent.

- ”Adoptam astazi o masura prin care continuam protejarea puterii de cumparare a romanilor, mai ales in perioada de iarna, cand, stim cu totii, cheltuielile sunt mai mari. Prelungim limitarea adaosului comercial pentru alimente de baza cu inca 3 luni si extindem aceasta masura la 21 de categorii de produse,…

- Ministerul Agriculturii a anunțat marți ca s-a convenit cu procesatorii și comercianții prelungirea plafonarii adaosului comercial la alimente de baza pentru o perioada de trei luni, pana la sfarșitul lunii ianuarie 2024, ținand cont și de faptul ca vin sarbatorile de iarna, precum și extinderea listei…

- Abia ce am trecut de mijlocul lunii octombrie, dar chiar și așa nu sunt puțini cei care se gandesc de pe acum la ce vor pune pe masa de Sarbatorile de iarna. In tot acest context, s-a aflat ca Guvernul ar urma sa prelungeasca, in perioada urmatoare, plafonarea adaosului comercial pentru inca trei luni.…

- Cat ne ajuta plafonarea adaosului comercial la mai multe alimente? Se pare ca nu prea mult, din moment ce mancarea e chiar mai scumpa decat inainte ca Guvernul sa dea Ordonanta. Inspectorii antifrauda descopera magazine cu adaos comercial dublu, iar romanii se plang ca nu simt nicio ieftinire la cosul…

- Plafonarea adaosului comercial pentru 14 produse alimentare de baza, prelungita pana la finalul anului Plafonarea adaosului comercial pentru 14 produse alimentare de baza, prelungita pana la finalul anului Premierul Marcel Ciolacu a anunțat prelungirea masurii de plafonare a adaosului comercial pentru…

- Pretul alimentelor de baza a scazut in urma implementarii Ordonantei privind plafonarea adaosului comercial, a afirmat miercuri ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la deschiderea unui magazin in Bucuresti, transmite AGERPRES . „Am fost zilele trecute prin mai multe magazine pentru a vedea cum a fost…

- Ministerul Agriculturii: Prețurile la alimentele vizate de OUG privind plafonarea adaosului comercial au scazut cu pana la 50% Ministerul Agriculturii susține ca prețurile celor 14 produse alimentare de baza care fac obiectul ordonanței privind instituirea unei masuri cu caracter temporar de combatere…