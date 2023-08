Plafonarea adaosului comercial intră în vigoare de astăzi, 1 august 2023. Alimentele care se ieftinesc Masura plafonarii adaosului comercial este una dintre cele mai asteptate masuri. De astazi, adaosul comercial ar trebui sa fie maximum 20% la procesatori, 5% pe intreg lantul de distributie si 20% la retailer. Asadar, pretul pentru 14 produse de baza ar trebui sa scada. Unul dintre retaileri a scazut deja preturile cu cateva saptamani inainte de termenul limita dat de guvern. Scaderile variaza de la 10 bani la prune de exemplu, la aproape 3 lei la ouale bio. Ramane de vazut daca masura se va aplica in toate magazinele. Luna august vine totodata cu vești bune pentru mai mulți angajați din Romania.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

