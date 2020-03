Plafonare preţuri alimente. Ministrul Agriculturii: "Din punct de vedere economic o prostie mare" "Noi actionam pe doua linii: zilnic monitorizam preturile la raft, prin toti oamenii nostri pe care ii avem in judete, pe de o parte, pe de cealalta parte tinem legatura cu tot ceea ce inseamna mediul asociativ, producatori, procesatori si comercianti si mai ales ceea ce inseamna relatiile intre ei, pentru ca in aceasta perioada este foarte intelept sa inteleaga si ei ca toti trebuie sa treaca impreuna peste aceasta criza si ca nimeni nu trebuie sa piarda", a afirmat Oros, in sedinta de Guvern de joi. El a spus ca ideea de plafonare a pretului la raft este "o prostie mare". "Am… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

