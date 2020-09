Plafon surpat pe casa scării, fără victime Pompierii militari de la Detașamentul Targu Mureș și reprezentantul Inspectoratului Județean in Construcții Mureș au intervenit la un caz mai puțin obișnuit. Pe strada Nicolae Balcescu din municipiul Targu Mureș s-a surpat plafonul pe casa scarii de bloc, din fericire fara a cauza victime. Zona a fost balizata, locatarii au fost avetizați asupra riscului produs, iar reprezentantul IJC Mureș ia... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a petrecut in urma cu puțin timp pe strada Nicolae Balcescu. Din fericire, nu au fost inregistrate victime. Potrivit Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența, zona a fost balizata, iar locuitorii au fost anunțați asupra situației. La fața locului intervine și Inspectoratul Județean…

- Un incendiu izbucnit la un bar dezafectat de pe strada Spicului din municipiul Targu Mureș a fost stins de catre proprietar, inainte de sosirea pompierilor de la Detașamentul Targu Mureș. In bar nu se efectua nicio activitate, dupa primele cercetari se pare ca nu sunt victime, dar un echipaj de pompieri…

- Accident deosebit de grav in Borșa, produs in seara de duminica, pe strada Victoriei, fiind doua autoturisme implicate. In urma accidentului au rezultat 3 victime incarcerate. La fata locului s-a deplasat ​Garda de Intervenție Borșa. ​In urma puternicei coliziuni a doua autoturisme au rezultat trei…

- Pompierii militari de la Detașamentul Targu Mureș au intervenit pentru asigurarea masurilor PSI in urma coliziunii unor autovehicule langa Hotelul Business din localitate. In urma accidentului doua persoane au avut nevoie de ingrijire medicala, fiind preluate de echipajul ambulanței SAJ și transportate…

- Pompierii militari de la punctul de Lucru Sovata intervin pentru indepartarea unui arbore cazut pe strada Izvorului din localitate. O intervenție similara au și pompierii de la Detașamentul Targu-Mureș care lucreaza la aceasta ora pentru degajarea unui arbore care a cazut in municipiu, pe strada Livezeni.…

- Circulația rutiera pe Dealul Cerghidului a fost reluata dupa intreruperea cauzata de un copac cazut pe carosabil.Pompierii de la Detașamentul Targu Mureș au indepartat copacul de pe carosabil, intervenția fiind finalizata cu succes, transmite ISU Mureș. S-a reluat circulația pe Dealul Cerghidului at…

- Pompierii de la Punctul de Lucru Sovata au intervenit in jurul orelor 14 pentru stingerea unui incendiu de autoturism. Pe strada Trandafirilor din stațiunea Sovata s-a aprins compartimentul motor al unui autoturism, din fericire fara pericol de propagare și fara victime, intervenția fiind finalizata…

- Mai multe locuințe de pe strada Scurta, strada Praidului, str. Ihodului respectiv strada Nicolae Balcescu din Sovata sunt inundate in urma ploilor abundente din ultima perioada. Pompierii militari de la Punctul de lucru Sovata și de la Serviciul Voluntarilor pentru Situații de Urgența intervin pentru…