Plafoane mai mici la gaze și la curent pentru compensarea facturilor la energie, de la 1 februarie De la 1 februarie se vor modifica plafoanele la facturile la energie electrica și gaze. La energie electrica scade plafonul de la 1 leu la 0,8 lei per kW in cazul consumatorilor casnici și se fixeaza la 1 leu per kW in cazul IMM-urilor, au decis guvernanții. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat noile plafoane la facturile la energie electrica și gaze și a spus ca peste un milion de facturi vor fi refacute fara ca romanii sa fie debranșați. La energie electrica scade plafonul de la 1 leu la 0,8 lei per kW in cazul consumatorilor casnici și se fixeaza la 1 leu per kW in cazul IMM-urilor, au decis guvernanții.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

