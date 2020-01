Plafoane fiscale 2020: la cat ajung acestea si cine poate beneficia de ele

Stiri pe aceeasi tema

- Azi este ultima zi in care contribuabilii cu datorii la bugetul local pot beneficia de anularea obligatiilor bugetare accesorii conform prevederilor H.C.L. nr. 424 2019 privind instituirea unor facilitati fiscale la nivelul municipiului Constanta.Pentru a beneficia de aceste facilitati fiscale, in cursul…

- Contribuabilii care inregistreaza obligatii bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 pot beneficia, in conditiile reglementate de Ordonanta de Guvern nr. 6/2019, de o serie de facilitati fiscale, potrivit Agerpres. Una dintre acestea este anularea obligatiilor bugetare accesorii. Pentru a putea…

- Pana la data de 19 noiembrie au depus notificari sau cereri de anulare a obligațiilor accesorii un numar de 38.026 contribuabili, care pot beneficia de o serie de facilitați fiscale reglemetate de OG 6/2019, anunța Agenția Naționala de Administrare Fiscala.„Agenția Naționala de Administrare…

- Pentru a beneficia de anularea obligatiilor accesorii, contribuabilii trebuie sa depuna o notificare prin care instiiteaza organul fiscal cu privire la intentia acestora, iar dupa indeplinirea conditiilor, vor depune o cerere de anulare, dar nu mai tarziu de 15 decembrie 2019. Care sunt avantajele solicitarii…

- In data de 05.08.2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 648, Ordonanta Guvernului nr. 6/ 2019 privind instituirea unor facilitati fiscale care, la Capitolul II, reglementeaza anularea obligatiilor accesorii. Pentru a beneficia de o astfel de facilitate fiscala, contribuabilii pot…

- Persoanele fizice și juridice din Sebeș, care au restanțe la bugetul local, pot primi anumite facilitați fiscal. Un proiect in acest sens a fost aprobat in octombrie, de Consiliul Local. Pentru aceștia, se pot anula accesoriile inregistrate in cazul obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie…

