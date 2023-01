Stiri pe aceeasi tema

- Placutele clasice de promovare turistica sunt inlocuite cu unele mult mai atractive, care contin cod QR. Prin intermediul acestuia, turistii pot avea acces la informatii despre obiective turistice, istoria sau legendele locurilor. Informatiile sunt disponibile in 32 de limbi, anunța ministerul Turismului.…

- Contragarantarea reprezinta angajamentul expres, irevocabil și necondiționat prin care Fondul Roman de Contragarantare SA (FRC) preia o parte din riscul de credit asumat de fondurile de garantare la acordarea de garanții in favoarea IMM-urilor care solicita instituțiilor de credit finanțare pentru investiții…

- Romania are 35 de noi statiuni turistice de interes local, atestarea acestora urmand sa creeze un impact pozitiv prin cresterea circulatiei turistice si, totodata, a cifrei de afaceri a investitorilor din domeniu, informeaza miercuri Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT).

- S-a incheiat si Targul de Turism de la Barcelona. La IBTM World, cel mai mare targ din lume pe sectorul MICE – turismul de eveniment – organizat in format Business to Business (B2B), Județul Maramures a participat ca expozant in standul Romaniei, pus la dispoziție de Ministerul Antreprenoriatului si…