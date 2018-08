'Ca a fost cu o injuratura (placuta de inmatriculare - n.r.), nu cred ca place niciunui om de bun simt, dar aici este vorba de alte probleme. De ce a intrat asa de usor (...), a trecut ca prin branza prin frontiera, in momentul in care avea doua seturi de placute? De ce a fost lasat, dupa ce a fost oprit de trei ori, sa circule si a fost oprit a patra oara si la ordin? Asa ceva nu am putut sa cred. Cu toate acestea, eu am mare incredere in Politia Romana. Chiar daca gresesc doi - trei oameni, nu inseamna ca ea este de vina. Pana la urma, asa se intampla cand platesti o institutie pentru ca…