Plăcinta pe piatră (reţetă din Ţara Moţilor) Cu opt ani in urma, cam pe vremea asta, cu puține zile inainte de a se stinge din viața, Radu Anton Roman a fost invitat in Apuseni, printre moți, la Garda de Sus, la o intalnire a satului, unde a fost pus - cum altfel? - in fruntea bucatelor! Tare il mai incanta sa muște zdravan din placinta gatita pe lespede, moțeasca, povestind tuturor, cu placere nespusa, de unde vine vorba "piatra-n casa". "Piatra de placinte", zicea el, "se dadea candva de zestre, in Apuseni și in parțile silvanice dintre Beclean și campia bihoreana. Nici o fata nu se marita fara lespedea ei (de aici vine expresia «a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul care s-a desfașurat duminica la Carei, poate constitui o pagina vibranta de istorie. Este vorba despre dezvelirea Monumentului Comemorativ al fostilor refugiati si expulzati din 1940 din Carei, organizat de Asociatia fostilor refugiati si expulzati din judetul Satu Mare impreuna cu filiala…

- Printre mancarurile preferate ale Simonei Halep, caștigatoarea trofeului Roland Garros, se numara și placinta cu praz, un preparat tradițional machedonesc. Iata rețeta! Ingrediente: -1 pachet aluat foetaj -3-4 fire praz -400 g branza (am pus branza framantata + feta) -3 oua -100 g smantana -sare,…

- Deosebit de gustoase si usor de preparat, sarmalutele in foi de vita sunt un deliciu care nu lipseste de pe nicio masa in timpul verii. Reteta acestui fel de mancare deosebit, dar si ingredientele care dau savoare le regasim la reputatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri…

- Delicioasa si usor de preparat, ciorba de loboda este nelipsita primavara de pe mesele romanilor. Bogata in vitamine, mancarea se face cat ai clipi. Reteta gustosului preparat o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Fiind un preparat destul de simplu de pregatit, chiar și gospodinele mai puțin neexperimentate il pot incerca, scrie huff.ro. Radu Anton Roman a lasat o rețeta extrem de apreciata de drob, pe care o poți incerca și tu. Iar smantana ii va da un plus de savoare. Citeste si PASTE 2018. Friptura…

- Prapurul mielului este asezat intr-o tava, peste care se pune amestecul de carne si verdeturi. Drobul de miel este una dintre cele mai apreciate mancaruri traditionale, existand o serie de variatii ale retetei. Una dintre acestea este utilizarea unei foi de aluat in locul prapurului. In majoritatea…

- Drobul de miel este un preparat nelipsit de pe masa de Paste, iar pentru a va asigura ca va iesi delicios puteți incerca urmatoarea rețeta, conceputa cu talentul de necontestat al regretatului maestru Radu Anton Roman. Ingrediente: 1 kilogram maruntaie de miel – ficat, inima, plamani, rinichi, splina,…

- Pentru ca Paștele este o sarbatoare atat de speciala, m-am gandit sa impartașesc cu voi o rețeta la care țin foarte mult: placinta de berbecuț. E o rețeta care m-a muncit foarte mult și țin la ea pentru ca e inspirata din rețeta clasica a marelui Radu Anton Roman, pe care il admir foarte mult pentru…