Plăcintă cu carne. Rețetă tradițional irlandeză Placinta irlandeza cu carne este un preparat extrem de gustos și foarte ușor de facut. Este o rețeta foarte populara in Irlanda și toata lumea o apreciaza. Cei care o prepara o data, cu siguranța o vor face și a doua oara. Iata cum se prepara. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gulașul in paine este o rețeta tradițional romaneasca, extrem de delicioasa și preferata de gurmanzii din intreaga țara. Este cu atat mai speciala, cu cat este servita in paine scobita, ceea ce ii un aer tradițional. Se prepara simplu, iar gustul este unul excelent, care te va cuceri imediat.

- Colțunașii cu carne sunt un preparat tradițional rusesc și sunt foarte populari și la noi in țara. Este o mancare gustoasa care se prepara in cantitați industriale. Aceasta mancare se numește, de fapt, pelmeni in Rusia, iar in Romania sunt este cunoscuta sub numele de colțunași și in Italia se numește…

- Se fac clatite obisnuite. Se rumeneste in untura, cu o ceapa tocata marunt, frac14; de carne data prin masina.Se pune in fiecare clatita o lingurita de carne, se intorc marginile laterale inauntru si se face sul.Se dau prin ou amestecat cu o lingurita de untdelemn si se rumenesc in untura fierbinte.Se…

- Daca ești in cautare de idei noi de preparate pentru masa de Paște, placinta cu carne și ciuperci ar putea fi o varianta buna pentru tine. Este un preparat facut dupa o rețeta foarte simpla, iar rezultatul este absolut savuros.

- E de necontestat faptul ca bucataria turceasca e plina de savoare si arome si putini sunt cei care nu au incercat kebabul sau frigaruile. Totusi, la fel de gustos este un piure cald de vinete, servit cu carne de vita in sos, Hunkar Begendi, care este mai putin cunoscut.

- Stiați ca pentru orice preparat cu carne se poate gasi intotdeuna un inlocuitor? Va prezentam astazi o rețeta simpla de sarmale Yalanji, adica sarmale fara carne. Nu ai nevoie de multe ingrediente, iar gustul va fi la fel de bun.

- Se trage puiul in untura, se adauga o ceapa data prin razatoare si un praf de faina. Se curata fasolea.Daca puiul e foarte tanar, atunci fasolea se ferbe deoparte, se scurge de apa si se pune peste puiul deja inabusit. Se pune sare, se adauga apa sau zeama de carne, atat cat trebue sa aiba mancarea…

- Pentru ca suntem in Postul Paștelui, gospodinele cauta tot felul de rețete simple și gustoase pentru a se bucura de o masa slaba in calorii, respectand oranduielil bisericești și perioada de abstinența culinara. Cum se prepara cele mai bune chiftele fara carne și oua. Care este ingredientul secret.…