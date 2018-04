Stiri pe aceeasi tema

- Ingrediente: 280 g faina 240 ml apa 250-280 g zahar 100 g cacao pudra 80-100 ml ulei 1 lingurita de sare 2 fiole esenta de vanilie 1/2 lingurita bicarbonat/praf de copt OPTIONAL: zahar pudra pentru decorat Mod de preparare: Preincalzeste cuptorul la treapat mare. Tapeteaza o tava care nu lipeste cu…

- Ingrediente 450 g spaghete 150 g salam picant, feliat marunt 850 g pasta de tomate 250 g mozzarella sau telemea rasa 150 g cașcaval, ras 2 oua ½ lingurița usturoi pudra ½ lingurița oregano ½ lingurița busuioc sare piper Mod…

- Ingrediente 370 g faina350 g zahar1 lingurița sare6 linguri pudra de cacao2 lingurițe bicarbonat de sodiu330 g unt topit2 lingurițe esența de vanilie500 ml apa, la temperatura camerei2 linguri oțet de mere Pentru glazura370 g zahar pudra130…

- Ingrediente foi subtiri de placinta 250 g branza telemea de oaie 500 g branza de vaci 400 g cascaval afumat 150 g smantana (20- grasime) 150 g lapte integral 100 ml oua 8 buc. unt (65- grasime) 100 g marar 1 legatura patrunjel 1 legatura sare, piper Preparare Incingeti cuptorul la 180 grade Celsius.…

- Ingrediente 500 gr macaroane sau spaghete 400 ml lapte 500 gr branza telemea 4 oua 50 gr unt + inca un pic pentru a unge tava 2 plicuri de zahar vanilinat coaja rasa de la o lamaie 1/2 lingurita sare Preparare Am inceput prin a pune o oala cu apa pe foc sa fiarba si in care vor ateriza macaroanele.…

- Ingrediente 450 grame de carne tocata slaba (vita sau amestec) 1 conserva de fasole (400-450 grame) 1 conserva rosii (400-450 grame) 2 linguri pasta de tomate 1 ceapa mare 2 catei de usturoi 1 lingura ulei 2 ardei iuti uscati sau 3-4 lingurite boia de ardei iute 1 lingurita de oregano uscat 1 lingurita…

- LASATA SECULUI de Paste pastreaza acte rituale specifice unui inceput de an agrar celebrat la echinoctiul de primavara. In Muntenia, de Lasata secului, se prepara placinte cu branza dulce si stafide ce se ofera soacrelor, ca relatiile sa ramane dulci in timpul Postului Pastelui. In duminica Lasatului…

- De ce ai nevoie pentru rulada cu scorțișoara și curmale Pentru aluat 100 g faina 50 g faina de migdale 50 g zahar pudra 50 g unt rece ½ lingurița esența de vanilie 1 praf de sare 2 linguri lapte rece Pentru umplutura 400 g curmale…