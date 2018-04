„Plăcinta” a venit de la Alexandria Petrolul va fi pe primul loc la ora partidei cu Alexandria, chiar daca va avea un meci mai putin disputat la derbyul de saptamana viitoare. In „Vinerea Mare”, ploiestenii au primit anticipat cadoul de la „Iepuras”, Flacara Moreni reusind sa incurce contracandidata „Lupilor” la promovare cu un succes putin scontat, marea surpriza a campionatului, pana acum, AFCM Alexandria – Moreni, scor 0-1! Dupa ce teleormanenii au ratat un penalty prin Floricel, in prima repriza, morenarii au dat lovitura prin Placinta, tot de la punctul cu var, distanta dintre Alexandria si Petrolul „ducandu-se” la cinci puncte,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

