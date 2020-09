Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 4 aug - Sputnik. Numele Valentinei Nafirnița este recunoscut de cele mai renumite teatre de opera din lume. Cu zece ani in urma acest lucru era doar un vis - o fetița modesta din satul Cuhnești sa aiba prestații impecabile pe cele mai mari șcene de opera din lume. Cat de lung și anevoios…

- Cladirea-simbol a Timișoarei din Piața Victoriei, denumita mai nou Palatul Culturii, dar mai cunoscuta ca Opera, a fost construita intre anii 1872 și 1875, dupa un proiect realizat de arhitecții Fellner și Helmer, din Viena. Monumentul a suferit grav in urma ... The post Schimbarea la fața a Operei…

- Opera de Stat din Viena isi va moderniza academia de balet si va adopta o abordare centrata pe copii ca reactie la dezvaluirile despre metodele abuzive de predare, a anuntat luni conducerea operei, relateaza dpa. In luna decembrie, o comisie de ancheta a constatat ca elevii academiei de balet au fost…

- Administratia Vladimir Putin a declarat personae non gratae doi diplomati din cadrul Ambasadei Cehiei din Moscova, cerandu-le sa paraseasca Rusia in 48 de ore, informeaza agentia de presa Interfax, anunța MEDIAFAX."In virtutea principiului reciprocitatii si in conformitate cu Articolul 9 al…

- Transportul aerian de pasageri a scazut cu peste 17% in primul trimestru, dupa ce cursele au fost suspendate in timpul starii e urgența Transportul aerian de pasageri a scazut in primul trimestru al acestui an cu 17,1%, din cauza pandemiei cu SARS-CoV-2, de la 4,644 milioane de pasageri la 3,851 milioane…