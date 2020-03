Placido Domingo fost testat pozitiv cu noul coronavirus Placido Domingo a precizat ca a decis sa faca testul dupa ce a prezentat simptome de febra si tuse, insa a dat asigurari ca este „in stare buna de sanatate”. „Cred ca este datoria mea morala sa va anunt ca am fost testat pozitiv pentru COVID-19, coronavirus. Eu si familia mea suntem in autoizolare, atat timp cat va fi necesar din punct de vedere medical”, a afirmat tenorul spaniol, in varsta de 79 de ani, potrivit Agerpres. CORONAVIRUS. Bilantul deceselor in lume a ajuns la peste 13.000 „In prezent suntem bine cu totii, insa eu am avut simptome de febra si tuse si am decis… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul de opera spaniol Placido Domingo a declarat, duminica, ca a fost infectat cu coronavirus si ca s-a izolat, impreuna cu familia sa. Celebrul artist a indemnat, de asemenea, lumea sa stea in casa.

- Tenorul spaniol Placido Domingo a anuntat duminica, pe contul sau de Facebook, ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Spania a anunțat duminica ca bilanțul deceselor cauzate de coronavirus a depașit 1.700. Celebrul tenor Placido Domingo a precizat ca a decis sa faca testul dupa ce a prezentat…

- Tenorul spaniol Placido Domingo a anuntat duminica, pe contul sau de Facebook, ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. El a precizat ca a decis sa faca testul dupa ce a prezentat simptome de febra si tuse, insa a dat asigurari ca este "in stare buna de sanatate". "Cred ca este datoria mea morala…

- Internationalul francez Blaise Matuidi a fost testat pozitiv la coronavirus, insa jucatorul de la Juventus si-a linistit fanii intr-un mesaj pe retelele de socializare, subliniind ca este optimist si are un moral bun.

- Idris Elba a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. Actorul a facut anunțul, luni, pe contul sau oficial de Twitter, scrie digi24.ro“In aceasta dimineața am fost testat pozitiv pentru COVID-19.

- Actrita Olga Kurylenko a fost testata pozitiv pentru noul coronavirus. Interpreta Bond Girl din filmul „007: Partea lui de consolare/ Quantum of Solace" este in carantina la domiciliu, scrie Mediafax.Olga Kurylenko, starul filmului „Quantum of Solace" (2008) a anuntat ca a fost testata pozitiv…

- Febra, tusea, starea de oboseala, durerile musculare si cefaleea pot fi prime simptome ale infectiei cu coronavirus, a afirmat dr. Valeriu Gheorghita, medic primar boli infectioase la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Carol Davila".

- Pacientul de 51 de ani confirmat cu coronavirus si internat la Craiova a fost testat pentru a doua oara, rezultatul fiind pozitiv, astfel ca el va ramane izolat in spital, afirma reprezentantii Prefecturii Dolj.