Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea 26 – 27 Iunie, Sebeș: O noua campanie de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice In urma solicitarii primite de la SC Ecollect Vision SRL, Primaria Municipiului Sebes informeaza cetatenii ca in perioada 26-27 iunie 2020, se deruleaza o noua campanie de constientizare…

- Statele Unite au anuntat miercuri zeci de sanctiuni cu scopul de a opri „razboiul inutil si brutal” din Siria, in cadrul unei noi „legi Cesar”, cu speranta de a-i priva de resurse pe presedintele Bashar al-Assad si pe sustinatorii acestuia, relateaza AFP.

- Participanții la mitingul de campanie al lui Donald Trump care va avea loc in Tulsa, Oklahoma, primul de acest fel in perioada de pandemie, iși asuma toate riscurile de infectare cu COVID-19 care pot aparea in cadrul acestui eveniment, a anunțat biroul de campanie a lui Trump, conform CNN.

- In aceasta inregistrare, vocea presedintelui american este suprapusa peste un montaj de fotografii si inregistrari video de dupa moartea lui Floyd. Moartea lui George Floyd, un barbat de culoare, la varsta de 46 de ani, intr-o arestare de catre patru politisti albi, la 25 mai, la Minneapolis, in Minnesota,…

- Incepand cu 1 iunie, consumatorii se pot bucura de o serie extinsa de oferte speciale, gandite pentru toti membrii familiei care isi doresc experiente de utilizare mai placute si mai accesibile.