In cursul zilei de vineri, 14 octombrie, pe podul regelui din orașul Campeni a fost dezvelita o placheta care are inscripționata coroana Regelui Ferdinand, care marcheaza prezența membrilor Familiei Regale in Capitala Țarii Moților. „Astazi, prin grija Consiliului Județean Alba, dezvelim o placheta care are inscripționata coroana Regelui Ferdinand și care va ramane montata de-a […]