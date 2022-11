Stiri pe aceeasi tema

- Ingrediente: – 200 g spaghete – puțina sare – trei linguri de ulei Sos: – o ceapa – o cutie conserva ciuperci champinion – o cutie pasta de tomate (420 g) – o roșie mare – 1/2 ardei roșu gras – doua linguri ulei de masline – frunza de țelina (un fir mic) – 1/2 lingurița oregano – sare, piper Mod de…

- Ramona Olaru ofera doza de energie in fiecare dimineața in platoul de la Neatza cu Razvan și Dani. Asistenta TV este cea care și-a obișnuit telespectatorii de la Antena 1 cu cele mai amuzante glume și de fiecare data le aduce zambetul pe buze colegilor sai. Iata care este gluma zilei spusa de Ramona…

- Chiar nu imi doresc sa o depașesc pe Jamila (greu), nici sa o amarasc pe Prajiturela (imposibil). Dar rețeta pe care doresc sa v-o prezint azi are cateva calitați pe care niciun chef nu le poate egala.

- Sarmalele sunt, de obicei, o mancare grea (in special cele ne-vegetariene), care se prepara mai ales in timpul iernii. Se servesc alaturi de mamaliga, uneori cu cartofi, sau paine, „racorite” cu iaurt, smantana si hrean. In mod normal, pentru fiecare familie se prepara o oala (vas) mare cu sarmale,…

- Mod de preparare: Aluatul se pregateste ca in reteta „Aluat pentru placinte și invirtite”. Foile de aluat se taie patratele cu dimensiunea 18x18 cm. Umplutura se pune in centrul fiecarui patratel, marginile se aduna spre centru si se lipesc, dindu-se placintelor o forma rotunda si plata. Placintele…

- Foarte usor de preparat, compotul poate avea gusturi nebanuite in functie de combinatiile pe care le alegi. Originile compotului de fructe sunt invaluite in negura timpului de vreme ce numeroase culturi obisnuiesc sa consume acest fel. Se crede totusi ca la originiea compotului sta o sarbatoare evreiasca…

- Ingrediente -4 kg prune -800 g de zahar, -cca 3 l de apa -3 cuișoare, jumatate de lingurița de scorțișoara Mod de preparare Zaharul, apa, mirodeniile se pun la fiert intr-o oala mai mare. Cand siropul incepe sa fiarba, se adauga o parte din prunele spalate și curațate de codițe, se lasa focul mic,…

- Mod de preparare: Pe masa se pune gramajoara faina, in mijloc se face o adincitura, in ea se toarna laptele si oul, se framinta un aluat mediu (mai moale decit pentru taietei), se acopera cu un servetel de pinza si se lasa pentru 15-20 minute. Apoi aluatul se intinde, la 5-7 cm de margine se pune umplutura…