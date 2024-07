Plăcerea și prostia se plătesc scump, din banii maramureșenilor. DESPRE GUNOAIE Ar trebui sa ne fie rușine ca suntem maramureșeni! Oricat de frumos este județul nostru, oricat de minunate sunt tradițiile și obiceiurile noastre, suntem bata in materie de politica! Știm doar sa ne balacarim, jignim și sifonam banul public! Niște gunoaie, dar fara casa! Au mai trecut 4 ani chiar daca actualul președinte Bogdan, zicea […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

