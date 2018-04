Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, patronul spiritual al militarilor din Batalionul 631 Tancuri “Oituz” a coincis cu Ziua Forțelor Terestre. Pentru a marca aceasta zi, pe 23 aprilie, tanchiștii bacauani au organizat Ziua Porților Deschise. Racoarea specifica dimineților de aprilie nu i-a impiedicat…

- Azi, 23 aprilie, Armata Romaniei iși sarbatorește Forțele Terestre, al carei patron spiritual este Sfantul Mare Mucenic Gheorghe-Purtatorul de Biruința. Cu aceasta ocazie Batalionul 52 Geniu „TISA” organizeaza azi, intre orele 14.00 și 14.30, la Monumentul Ostașului Roman din Satu Mare, ceremonialul…

- Sarbatoarea militarilor din fortele terestre s-a transformat la Iasi in sarbatoarea copiilor dornici de aventuri. Ei au vazut tancurile, uniformele și armele soldaților și au putut sa imbrace și echipamentul „Lupilor negri", batalionul cu numeroase misiuni in desertul

- Izvorul Tamaduirii are loc in acest an pe 13 aprilie 2018. Este una din cele mai importante sarbatori care are loc la scurt timp dupa Invierea Domnului. Ce sa nu faci de Izvorul Tamaduirii Totodata, este una din cele mai importante sarbatori din calendarul creștin ortodox de peste an. Iți prezentam…

- O noua acțiune caritabila a Clubului Lions „Ana Lugojana” a avut loc in ajunul Sfintelor Sarbatori ale Paștelui. De aceasta data, membrele Clubului Lions „Ana Lugojana”, impreuna cu reprezentanți ai Batalionului 183 Artilerie Mixta „General Ion Dragalina”, au adus un strop de bucurie in sufletul…

- Astazi, patru unitati militare din cadrul Fortelor Navale isi aniverseaza ziua de infiintare.Acestea sunt:Batalionul 307 Infanterie MarinaIn forma actuala, la data de 1 aprilie 1940, prin Inaltul Decret Regal nr. 635, s a infiintat Batalionul de Infanterie Marina prima unitate de acest fel din Armata…

- O placa memoriala a fost inaugurata vineri, cu doua zile inainte de alegerile prezidentiale ruse, la Moscova, pe fatada imobilului in care a locuit Boris Nemtov, liderul opozitiei ruse asasinat in urma cu trei ani langa Kremlin, a constatat o jurnalista AFP. ”In acest imobil a locuit Boris Nemtov,…

- In perioada 06.02-16.02.2018, 9 militari din cadrul Batalionul 84 Asigurare Date ”Maraști”, unitate din compunerea Brigazii 8 LAROM desfasoara, alaturi de colegii din cadrul Brigazii 9 Mecanizate și ai Regimentului 52 Artilerie Mixta, in zona cabanei militare Soveja din Muntii Vrancei,…