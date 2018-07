Stiri pe aceeasi tema

- Primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, susține ca nu are de gand sa-l restabileasca in funcție pe fostul șef al Direcției Sanatate, Mihai Moldovanu, chiar daca Judecatoria Chișinau i-a anulat dispoziția fostului edil interimar, Silvia Radu, prin care acesta a fost demis.

- Comisia parlamentara pentru Statutul deputaților și senatorilor a acceptat introducerea posibilitații legale pentru parlamentari de a intermedia „in orice mod” relația dintre cetațenii din circumscripția electorala in care au fost aleși și autoritațile publice locale și centrale, precum și relația dintre…

- Primarul interimar al capitalei Ruslan Codreanu vrea sa reanimeze site-ul Alerte.md, unde locuitorii orașului pot sa raporteze probleme responsabililor din cadrul intreprinderilor municipale. "Aplicația este utila, dar nu e funcționala", a spus Codreanu, potrivit rtr.md.

- Primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu, a dat asigurari ca va detine in continuare interimatul la sefia Primariei „pana la alte situatii sau pana la alte clarificari”, fara a oferi un termen mai exact.

- 58 din cele 123 de institutii de invatamant din Chisinau care sunt la autofinanțare au datorii la plata salariilor si a facturilor la intretinere. Primarul interimar Ruslan Codreanu acuza Directia Educatie, pentru acumularea acestor restante.

- Afaceristul in varsta de 43 de ani este suspectat de o evaziune (in forma continuata) in urma careia a produs un prejudiciu de circa doua milioane de lei. Magistratii au decis sa-l lase in libertate, dar sub control judiciar pentru 60 de zile.

- Primarul general interimar, Ruslan Codreanu, a solicitat direcțiilor de resort din Primarie sa faca publice informațiile privind investițiile capitale din banii publici pentru reparațiile școlilor și gradinițelor pentru ultimii 5 ani. Totodata, edilul a îndemnat responsabilii sa verifice în…

- Primarul interimar, Ruslan Codreanu, a cerut demisia conducerii gradinitei "Lastaras" din Capitala. Dupa ce a primit mai multe plangeri din partea parintilor, edilul a efectuat un control, in urma caruia au fost depistate mai multe nereguli.