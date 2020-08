Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 a anuntat, marti, ca a deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor in cazul celor 34 de angajati de la santierul din cartierul Berceni, din Capitala, confirmati pozitiv cu COVID-19.



Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti a fost inregistrat in ziua de luni dosarul penal 5941/P/2020, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor.



"In fapt, la data de 22.08.2020, in jurul orelor 17,15,…