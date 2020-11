Stiri pe aceeasi tema

- „Neagra”, simpaticul cerșetor din Iași, este cunoscut de multa lume. Puțini știu insa ca el este fiul celui mai cunoscut proxenet și patron de club de noapte. Recent, tatal lui „Neagra”, Doru Colac, a postat un videoclip pe Facebook in care a dat dedicații pentru fiul sau. Ciudat este faptul ca Doru…

- Gruparea jihadista Al-Qaida in Magrebul Islamic (AQMI) isi indeamna sustinatorii sa ucida toate persoanele care-l insulta pe profetul Mahomed si ameninta sa se razbune pe presedintele francez Emmanuel Macron, care apara dreptul de a-l caricaturiza pe profet, relateaza AFP, conform agerpres.ro.”Uciderea…

- The Concert Drive IN a adus la inceputul acestei veri trei zile fantastice la Romexpo, trei zile in care unii dintre cei mai iubiți artiști s-au reintalnit cu fanii, dupa o lunga perioada, in condiții de maxima siguranța. A fost cel mai mare concert drive-in din Romania, in care publicul s-a bucurat…

- Președintele Klaus Iohannis a participat la deschiderea noului an universitar de la Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica. Șeful statului a spus in discursul sau ca anul universitar care tocmai a inceput va fi „fara indoiala, cel mai dificil an universitar din 1989 incoace” din…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) recomanda dexametazona, un medicament din familia corticosteroizilor, pentru tratamentul cazurilor severe de Covid-19 care necesita administrarea de oxigen. Recomandarea vine dupa cea a Organizației Mondiale a Sanatații, potrivit Le Figaro. Decizia permite…

- Austria a intrat in ”al doilea val' de infectari cu noul coronavirus, a declarat, duminica, cancelarul Sebastian Kurz, in contextul unei cresteri continue a numarului de cazuri pozitive, transmite AFP, citata de Agerpres.Acest anunț vine dupa ce, de vineri pana sambata, au fost raportate aproape 870…

- Usain Bolt a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus, iar acest lucru a fost confirmat de agentul sau pentru CNN. Cel mai rapid om din lume se afla in carantina, dar nu prezinta niciun simptom, a mai adaugat reprezentantul sau.