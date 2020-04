Pizza în vreme de CORONAVIRUS. Comanda unui cetăţean înfometat a devenit virală: "Vreau să mă ia cu izoleta" Barbatul a specificat ca dorește ca pizza sa fie picanta, pentru a putea fi luat cu izoleta. Decizia barbatului vine in contextul in care Romania se confrunta cu pandemia de coronavirus, și aproximativ 100 de persoane au fost ucise de virus. Citește și: STARE DE URGENTA. 25 de lamuriri cruciale de la autoritati pentru a evita amenzile. La ce distanta de casa poti face cumparaturi? Cu toate acestea, conștient fiind de masurile in care se cere distanțarea sociala, barbatul a cerut ca comanda sa fie lasata la ușa. Mai multe restaurante și companii de livrare au lansat opțiunea prin… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- CORONAVIRUS. "Am inceput de vineri, pe la pranz, cand o prietena care este medic m-a intrebat daca nu as putea face si masti din bumbac. Schimbarea a venit din necesitate. Daca nu ma apucam de masti, as fi intrat in faliment, pentru ca alte comenzi nu au mai venit in perioada aceasta. Folosesc bumbac…

- Maria Krause, expert electoral, a facut o lista cu mai multe activitati pe care le poate face oricine, din confortul propriei case, in contextul pandemiei de coronavirus. Intr-o postare pe Facebook, ea a indicat mai multe muzee care ofera tururi virtuale, dar si spectacole sau plimbari prin…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, susține ca marți sau miercuri ar putea sosi in Romania prima parte a comenzii de combinezoane necesare personalului medical care se ocupa de cazurile de infecție cu coronavirus.

- Directia de Sanatate Publica Suceava a anuntat ca a demarat procedura epidemiologica pentru a-i identifica pe pasagerii avionului Wizz Air, care au zburat pe ruta Milano-Bergamo-Suceava, pe 26 februarie. In avionul respectiv se afla si primul pacient din Ucraina diagnosticat cu coronavirus.

- Un cetatean italian care a vizitat recent Romania a fost diagnosticat marți cu coronavirus. Barbatul, in varsta de 71 de ani, e internat la un spital din Rimini, potrivit presei italiene. In total au fost inregistrate 23 de cazuri de infectie pana acum in regiunea Emilia-Romagna.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca nu exista niciun caz confirmat de coronavirus in Romania si a facut apel la populatie sa ia informatii doar din surse oficiale. Orban a precizat ca, data fiind extinderea epidemiei in Italia, Romana trebuie sa intensifice masurile.