Stiri pe aceeasi tema

- Pizza, hamburgerii si cartofii prajiti vor fi incluse din nou in meniurile cantinelor din colegiile americane, la ordinul presedintelui american Donald Trump, care a anulat standardele nutritionale impuse de fosta Prima Doamna a SUA, Michelle Obama, informeaza sambata EFE, potrivit Agerpres. Mai…

- O noua carte vine cu dezvaluiri despre culisele vietii de la Casa Alba, oferind o alta lumina asupra relatiilor din institutia prezidentiala, indatoririle de Prima Doamna a SUA, dar si de relatiile din acesta vasta familie. Interventiile Ivankai Trump, fiica cea mare a presedintelui Donald…

- Presedintele american Donald Trump i-a luat cadou sotiei sale Melania... o ”felicitare foarte frumoasa”, relateaza The Huffington Post, scrie news.ro.Intrebat intr-o videoconferinta cu jurnalisti pe care a sustinut-o in Ajunul Craciunului in biroul sau de la resedinta Mar-a-Lago, in Florida,…

- Barack și Michelle Obama au cumparat o proprietate pe Martha's Vineyard, o insula din Atlantic, situata in apropiere de coasta de nord a Statelor Unite. Fostul președinte și Prima Doamna au semnat, miercuri, afacerea pentru conacul de 640 mp care are șapte dormitoare. Ei au platit 11.75 milioane de…

- Presedintele american Donald Trump si cancelarul german Angela Merkel nu si-au afisat disensiunile miercuri, intr-o intalnire in marja summitului NATO, la Watford, si si-au exprimat optimismul cu privire la negocieri comerciale intre Statele Unite si Uniunea Europeana (UE),

- Klaus Iohannis va fi prezent, marți, de la 20.00, ora Romaniei, la recepția oferita de Regina Elisabeta a II-a in onoarea șefilor de stat și de guvern care participa la reuniunea NATO. Recepția oferita de Regina Elisabeta a II-a va avea loc la Palatul Buckingham.Klaus Iohannis și soția sa,…

- Acrilamida se gasește in cartofii prajiți, chipsuri și biscuiți. Aceasta substanța este clasificata drept cancerigen și genotoxic pentru om de catre Autoritatea Europeana pentru Siguranța Alimentelor (EFSA).

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ridicarea sanctiunilor impuse la jumatatea lui octombrie Turciei, dupa lansarea ofensivei militare a Ankarei contra kurzilor in Siria, relateaza AFP.