- Ingrediente pentru borșul de pește:- 1 kg de pește- 2 morcovi- 2 cartofi mari- 1 radacina patrunjel- 2 cepe- 2 ardei grași- 2 linguri orez- 4 roșii bine coapte sau 4 linguri de bulion- leușteana-borș- sare- piper- 2 linguri uleiMod de prepararePasul 1Zarzavatul (morcovii, radacina de patrunjel, cepele,…

- Este postul Craciunului, iar daca și voi va doriți sa va incantați papilele gustative cu un preparat delicios, atunci urmați rețeta de mai jos. Tocanița de post facuta din doar cateva ingrediente este extrem de ușor de gatit, iar gustul ei este unul desavarșit. Rețeta este cu adevarat delicioasa. Iata…

- Am intrat in postul Craciunului, iar majoritatea gospodinelor cauta tot felul de preparate de post, care sa nu conțina carne, branza sau oua. Ei bine, noi v-am pregatit o rețeta ideala pentru aceasta perioada din an și anume, chiftele cu cartofi facute rapid din doar cateva ingrediente. Este o rețeta…

- Am intrat in perioada postului Craciunului, iar creștinii vor consuma alimente ce nu provin de la animale. Rețetele de post sunt la mare cautare, iar chiftelele de mai jos abia așteapta sa fie preparate.

- Ingrediente: 220 g. aluat • 140 g. Faina alba 00 • 1 g. Drojdie proaspata • 175 ml. Apa filtrata • 4 g. Sare de mare Topping masline verzi, ardei gras, oregano, dovlecei felii, mozzarella vegetala parmezan de post Mod de preparare aluat Se pune drojdia in apa calduța și se lasa la dospit 10-15 minute,…

- Poate ca și tu ai decis sa fii mai atent(a) la produsele pe care le consumi. Obiceiurile alimentare influențeaza semnificativ starea de sanatatea a omului. Insa pofta de dulce este unul dintre cele mai mari vicii semnalate in randul consumatorilor. Daca nu vrei sa pui kilograme in plus, opteaza pentru…

- Ingrediente 3 oua; 1 praf de sare; 1 praf de piper; 3 linguri iaurt cremos; 3 linguri ulei; 300 gr faina; 1 plic praf de copt; 100 gr salam; 50 gr muschi file; 4 felii de gogosari in otet; 150 gr ciuperci din conserva; cateva fire de patrunjel verde; mozzarella si ketchup, pentru servit; putin ulei…

