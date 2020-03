Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, și secretarul de stat din Ministerul Sanatații Nelu Tataru a anunțat, miercuri, noi masuri legate de infecția cu coronavirus. "Romania se pregateste de scenariul 3", a anuntat, ... The post Tot mai multe cazuri de coronavirus:…

- Noi masuri urgente luate de Primaria Baia Mare pentru prevenirea imbolnavirilor cu Coronavirus .Vezi ce transmite primarul Catalin Cherecheș! La nivelul Municipiului Baia Mare s-au dispus noi masuri urgente pentru prevenirea imbolnavirilor cu Coronavirus. Catalin Cherecheș, primarul Municipiului Baia…

- MUNICIPIUL BUZAU COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA HOTARAREA NR. 1/09.03.2020 privind unele masuri pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid-19 Avand in vedere și in temeiul: -referatul Compartimentului de Protecție Civila și Situații de Urgența; -prevederile Codului administrativ,…

- Seful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat și Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, au anuntat mai... The post Coronavirus in Romania, restrictii anuntate de autoritati. Se interzice orice eveniment cu peste 1.000 de persoane appeared first on Renasterea…

- Astazi, la Instituția Prefectului Timiș, a avut loc ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, condus de prefectul județului Timiș... The post Cursuri suspendate la școala la care invața elevii cu coronavirus appeared first on Renasterea banateana .

- Masurile erau luate in contextul declanșarii starii de urgența la nivel mondial din cauza infecțiilor cu noul coronavirus.Stocurile de urgența sunt rezerve materiale destinate acțiunilor pentru protecția populației in situații de urgența generate de tipul de risc de epidemii și alte evenimente generatoare…

- Guvernul a adoptat marți, 4 februarie a.c., Ordonanța de urgența privind Stocurile de urgența medicala, precum și unele masuri aferente instituirii carantinei care creeaza cadru legal și mecanismele necesare pentru imbunatațirea capabilitații autoritaților de a gestiona la nivel adecvat situații de…