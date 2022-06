Stiri pe aceeasi tema

- Cantitatile: frac34; pahar orez, frac12; litru lapte, 4 5 linguri zahar, sare, vanilie, 1 pahar smantana, 4 linguri dulceata de capsuni, boabe de visine. Se opareste orezul, apoi se fierbe in lapte indulcit si vaniliat si se scade complect.Se aseaza in cerc pe farfuria de serviciu, formand cu lingura…

- Se curata 5 6 mere, se taie felii subtiri si se pun sa se moaie pe masina cu putin unt. Se pun intr un castron 4 linguri de faina, care se amesteca cu 4 oua intregi, un praf de sare si 2 linguri de zahar vanilat.Se subtie cu o ceasca de lapte si o lingura de rom, astfel ca aluatul sa fie ca o smantana.…

- Pentru 1 kgr. de faina: 300 gr. zahar, 250 gr. unt, 8 oua, lapte cat cere cam frac12; kgr , o lingura cu rom, 20 gr. drojdie, un varf de lingurita de sare. Se moaie drojdia cu putin lapte caldut sa nu fie fierbinte, caci se opareste drojdia si nu mai creste aluatul si o bucatica de zahar.Deoparte se…

- De fiecare data cand incercam sa ii facem acasa, insa, avem impresia ca nu sunt ca la restaurant. Iata care sunt trucurile care sa ne ajute sa avem cartofi prajiti crocanti la exterior si moi in interior si in bucataria noastra.Cei mai buni cartofi prajiti sunt cei care sunt trecuti de doua ori prin…

- Puiul curatat si spalat se taie in bucati potrivite ca 6 8 bucati. Se infierbanta o lingura de unt in care se pun sa traga bucatelele de pui. Nu trebue rumenite, ci frumos galbenite pe toate partile.Se adauga un praf de faina si cand aceasta e putin ingalbenita se pun 2 linguri de apa sau zeama in care…

- Blat: 5 oua, 10 linguri zahar, 5 linguri smantana sau lapte, 10 linguri ulei, 2 cani aproximativ faina, esentaSe bat ouale cu furculita, apoi se pun zaharul, smantana, uleiul, esente, se amesteca bine, apoi se adauga putin cate putin faina sa fie mai moale, ca si blatul de tort si se fac 4 foi din aceasta…

- Piureul este garnitura ta preferata, dar vrei sa incerci o varianta mai deosebita? Ei bine, rețeta de piure de cartofi dulci și țelina este alegerea perfecta pentru diversificarea alimentației tale.