- Ionuț Lupescu nu exclude colaborarea cu foștii mari fotbaliști in conducerea Federației și nu-i trece cu vederea nici pe cei care acum sunt in echipa lui Burleanu. "M-aș bucura ca foștii fotbaliști sa iasa din zona de confort și sa vina sa ajute. Vreau ca ei sa ințeleaga ca e mare nevoie de ei. E nevoie…

- Fostul internațional Ionuț Lupescu, 49 ani, iși lanseaza azi oficial candidatura la șefia FRF, la hotelul "Marriott". El detaliaza o parte din programul cu care vrea sa il detroneze pe Burleanu și anticipeaza lupte murdare de culise din partea actualului președinte. Alegerile vor avea loc pe 18 aprilie.…

- Victor Piturca crede ca "venirea lui Lupescu va determina toti oamenii importanti din fotbal sa se uneasca si sa lucreze impreuna".Fost selectioner, inclusiv in perioada in care Ionut Lupescu era director general la FRF, Victor Piturca recunoaste deschis ca este sustinatorul "Kaiserului" pentru…

- Gigi Becali va cere votul Ligii 1 pentru aducerea unor arbitri straini la meicurile din PLAY-OFF. "Am vorbit cu Gino Iorgulescu. Am vorbit cu Vali Argaseala, am convocat azi Adunarea Generala, ca echipele din play-off se stiu. Trimite hartia: CFR Cluj, vrei arbitri straini cu Steaua, dubla?…

- Pompiliu Popescu, fostul medic al echipei naționale, e ferm convins ca o eventuala candidatura a lui Ionuț Lupescu ar insemna caderea definitiva a "regimului" Burleanu. "In cazul in care el va candida, va asigur, caștigul este de 100%. In momentul in care Lupescu iși va anunța candidatura, Burleanu…

- Victor Pițurca spune ca Ionuț Lupescu va candida pentru șefia FRF pe 18 aprilie și a dezvaluit cat caștiga acesta in funcția de director al Comisiei Tehnice al UEFA. "Lupescu e foarte bun in organizare. Am avut ocazia sa muncesc cu el 2-3 ani de zile la Federație. Era extraordinar. Era absolut peste…

