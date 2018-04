Piton prăjit, sushi panda şi steak de vită gătit de un copil Editia de marti seara a emisiunii ,,Chefi la cutite” a inclus in meniu toate ingredientele: chefii au jurizat dur, s-au amuzat in culise, dar si in platou si au incercat sa ghiceasca cine se afla in spatele farfuriilor misterioase de pe banda. “Un iranian inalt cu rochie”, “un cioban fotbalist”, sau “varul lui Angie de la Bargau” au fost doar o parte dintre presupunerile de la masa jurizarii, insa concurentii care s-au aflat aseara in platoul celui mai iubit culinar au fost cu totul si cu totul diferiti. Surprinzatori prin aparitie, pasionati de gatit, juniori talentati si oameni cu o poveste… Citeste articolul mai departe pe apropo.ro…

Sursa articol si foto: apropo.ro

Stiri pe aceeasi tema

