Pitis, Fitbit: Prosperitatea trebuie sa vina de la noi insine, nu sa 'pice' de la stat

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la Ploiesti, ca nu vrea sa participe la o dezbatere cu candidatul PSD, Viorica Dancila, pentru ca aceasta reprezinta "regimul toxic" Dragnea-Dancila, care "si acum in campanie improasca venin, minciuni si fake-news". Intrebat de jurnalisti…

- La sfarsitul saptamanii trecute, patru sportivi de la CSM Ploiesti, pregatiti de antrenorul emerit Liviu Apostol si de antrenoarea voluntara Ileana Apostol, au facut parte din lotul national al Romaniei care a participat la cea de-a VIII-a editie a Campionatelor Mondiale de Karate Fudokan, organizata…

- Prahovenii sunt invitati, astazi, la doua actiuni care au ca tema apropiatele Sarbatori de Iarna. Astfel, la aceeasi ora – 12.00 – in Rotonda Bibliotecii Județene „Nicolae Iorga” din Ploiesti sunt programate vernisajele a doua expozitii. Este vorba despre expozitia de pictura “Traditii si Sarbatori…

- Un seism cu magnitudinea 3.2 grade a avut loc in acesta noapte, la ora 23.38, in judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Conform aceleiasi surse cutremurul a avut hipocentrul la 131 km adancime.Epicentrul a fost localizat in apropierea urmatoarelor…

- V. Stoica Consiliul Județean Prahova a incheiat un nou contract de lucrari pentru construirea unui sediu pentru Școala Speciala nr. 1 Ploiești, unitate de invațamant care și-a schimbat denumirea in Centrul Școlar de Educație Incluziva nr. 1. Dupa rezilierea contractului de lucrari incheiat intr-o prima…

- Administratorul unui local, acuzat ca a omorat 5 clienti. Ce le-a dat sa bea Lo Capela localnicii din Comarnic barul unde, acum 7 ani, clientii au murit pe capete. Primii au fost un barbat de 72 de ani si fiul lui, de 42 care au mers impreuna sa se cinsteasca. Ramasa in aceeasi zi fara sot si fara fiu,…

- ​Grupul Alphabet, care deține Google, a facut o oferta de a cumpara producatorul american de brațari sport și ceasuri inteligente Fitbit, care are o prezența puternica în România, conform unor surse citate, luni, de agenția Reuters. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....