Piteștiul urmează să intre în carantină săptămânală! CJSU astăzi Potrivit Direcției de Sanatate Publica (DSP) Argeș, Pitești a ajuns la o rata de infectare de 7,74 la mia de locuitori (1326 de persoane infectate). Daca incidența din localitate depașește 7,5 la mia de locuitori se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in toate zilele saptamanii, in intervalul orar 20,00-5,00, cu alte cuvinte carantina saptamanala. Autoritațile au anunțat astazi ședința de CJSU, de la ora 15.00.The post Piteștiul urmeaza sa intre in carantina saptamanala! CJSU astazi first appeared on Universul argesean . Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

