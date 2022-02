Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 14 ani a fost lovit, intr-un parc din Pitesti, de un baiat de aceeasi varsta cu el. Agresorul i-a dat un pumn atat de tare, incat victima a ramas inconstienta pe alee. Imediat dupa incident, agresorul si un alt baiat care il insotea si filmase incidentul au fugit, informeaza Observatornews…

- In ultimele 24 de ore mentinerea ordinii si linistii publice, supravegherea si controlul frontierei de stat, stingerea incendiilor si acordarea asistentei medicale de urgenta au constituit prioritati pentru efectivele MAI. Potrivit unui comunicat al MAI, angajatii din structurile operative ale MAI au…

- In cele doua zile de weekend, 15 și 16 ianuarie a.c., polițiștii timișeni, impreuna cu celelalte instituții cu atribuții in domeniu, au desfașurat acțiuni in sistem integrat, in județul Timiș, pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, prevenirea evenimentelor rutiere negative, precum și pentru…

- „In continuarea masurilor luate in data de 21.12.2021, in contextul manifestației de protest de la Palatul Parlamentului, suplimentar, au mai fost identificate 211 persoane, fiind aplicate alte 45 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 24.500 de lei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020…

- Un numar de 117 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 198.800 de lei, au fost aplicate pana in prezent in urma protestului de marti de la Palatul Parlamentului, informeaza Agerpres. "In continuarea masurilor luate in data de 21 decembrie, in contextul manifestatiei de protest de…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a aplicat 175 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 1,2 milioane de lei in urma controalelor din noiembrie 2021, potrivit unui comunicat remis, vineri, AGERPRES. Controalele inspectorilor sanitari veterinari…

- Eveniment privat intrerupt de polițiști. In noaptea de 05 spre 06 decembrie, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Pitești au constatat ca la un imobil de pe raza de competența se asculta muzica la un volum ridicat, fiind in desfașurare un eveniment cu caracter privat. In urma abaterilor constatate,…