Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii compartimentului Sisteme de Securitate din cadrul Secției 3 Poliție Pitești au actionat pentru creșterea gradului de siguranța in șapte unitați școlare din Argeș, dintre care șase licee și o școala, unde au verificat paznicii.„La una dintre unitațile de invațamant liceal, persoana aflata…

- Un tanar de 23 de ani, din comuna Zemes, a fost prins de polițiștii Sectiei 2 Politie Rurala Moinesti, in timp ce conducea o mașina neinmatriculata. Mai mult decat atat, șoferul consumase bauturi alcoolice și nici nu avea permis de conducere. „Totodata, rezultatul testarii cu aparatul etilotest a indicat…

- La data de 1.11.2022, polițiștii din cadrul Secției 9 Rurale Jebel, au depistat un barbat, in varsta de 19 ani, in timp ce conducea o autoutilitara in localitatea Liebling, din județul Timiș, incarcata cu material lemnos, fara a avea montate placuțe cu numarul de inmatriculare. In urma verificarilor…

- „Tripla” teribila pentru un șofer: Baut și fara permis, conducea o mașina inmatriculata Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Pitești au soluționat un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre…

- Un echipaj rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava a oprit pentru control pe strada Ana Ipatescu din localitate, autoturismul condus de un barbat de 25 de ani din comuna Gramești. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca, autoturismul condus de…

- Luni seara in timp ce conducea autoturismul pe DJ 177 A, din direcția Frasin catre Stulpicani, un barbat de 20 de ani din orașul Frasin a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de o femeie de 34 de ani din orașul Frasin. Din impact a […]…

- Pe 4 septembrie, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Pitești au depistat un tanar de 22 de ani, din Pitești, care conducea un autoturism pe str. Frații Golești din Pitești, avand un comportament agresiv in trafic, prin faptul ca efectua derapaje controlate. Ca urmare a abaterii, ce intra in categoria…

- Barbat din Sancel, REȚINUT de polițiști dupa ce a condus o mașina neinmatriculata, fara sa dețina permis Un barbat din Sancel a fost reținut polițiștii din Blaj dupa ce a condus o mașina neinmatriculata, fara sa dețina permis. Potrivit IPJ Alba, la data de 1 septembrie 2022, polițiștii din cadrul Poliției…