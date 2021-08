Stiri pe aceeasi tema

- Scandal saptamana trecuta la examenul pentru obținerea permisului de conducere, dela Pitești. Unul dintre candidați l-a reclamat pe agentul examinator Liviu Duna ca a refuzat sa-l primeasca. A fost chemata Poliția, iar candidatul a facut sesizare la Prefectura Argeș. Iata care este reacția Prefecturii…

- Scandal saptamana trecuta la examenul auto – proba de traseu- ce se desfașoara in Pitești, langa stadionul Nicolae Dobrin. Unul dintre candidați l-a reclamat pe agentul examinator Liviu Duna ca a refuzat sa-l primeasca. A fost chemata Poliția, iar candidatul a facut sesizare la Prefectura Argeș. Iata…

- Luis Enrique, 51 de ani, selecționerul Spaniei, indeamna poliția sa ia atitudine, dupa ce atacantul ibericilor, Alvaro Morata (28), a fost abuzat pe durata Euro 2020. CONTEXT: Internaționalul spaniol Alvaro Morata s-a plans ca suporterii l-au atacat pentru lipsa de eficacitate: „Mi-au urat și sa-mi…

- Incepand din 16 iunie, in cartierul Banat au fost inlocuite containerele de colectare a deșeurilor municipale de la platformele blocurilor: B17, A7-D3, A6-B10, B4-B5, C13-B2, A4, Bl.7, P18-PD4, 48-Aleea Militarilor, P7. La cele 10 platforme sunt amplasate 42 de containere de suprafața, avand capacitatea…

- Polițiștii au intervenit, duminica, la sediul USR PLUS din Focșani, in timpul alegerilor pentru conducerea filialei, dupa ce au fost lansate acuzații cu privire la fraudarea votului. “Polițiștii focșaneni au fost sesizați cu privire la unele neințelegeri intre mai multe persoane, in municipiul Focșani,…

- Un scandal monstru a avut loc, in noaptea de joi spre vineri, in familia Reghecampf-Prodanca. A fost alertata atat Poliția, cat și Salvarea. Potrivit unor surse judiciare, Laurențiu Reghecampf a fost cel care a sunat primul, in jurul orei 2.00, la numarul de urgența 112, pentru a solicita intervenția…