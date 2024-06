Pitești: Reținuți de polițiști ca urmare a unei agresiuni In ziua de 6 iunie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 4 Poliței Pitești au continuat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunii de loviri sau alte violențe, și au identificat și reținut doi tineri, de 17 și 18 ani. Din verificari s-a stabilit […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

