Stiri pe aceeasi tema

- La data de 05 iulie a.c., in jurul orei 14:15, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Calarași au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca in municipiul Calarași a avut loc un accident rutier. ​Din primele cercetari, polițiștii au constatat…

- Nr. 246 din 23 iunie 2023 TANAR RETINUT DE CATRE POLITISTII RUTIERI VASLUIENI Politistii Biroului Rutier, din cadrul Politiei Municipiului Vaslui, au retinut un tanar, in varsta de 24 de ani, din comuna Laza, judetul Vaslui, cercetat sub aspectul savartirii infractiunilor de "vatamare corporala din…

- In ziua de 24 mai a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 4 Poliție Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunilor de distrugere, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii…

- Nr. 294 din 12 mai 2023 BULETIN DE PRESA Depistat la granita si retinut pentru delapidare, fals in inscrisuri si abuz de incredere In ziua de 11 mai a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Sectiei 1 Politie Pitesti au continuat cercetarile intr un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Pitești au continuat cercetarile intr-un dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiuniilor de loviri sau alte violențe și distrugere, și au reținut un barbat de 28 de ani, din Pitești. Citește…

- Argeșean reținut pentru exibiționism Polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 1 Poliție Pitești au continuat cercetarile intr-un dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, și au identificat…

- Un tanar de 23 de ani, din Pitești, a fost reținut dupa ce, luna trecuta, a furat mai multe produse dintr-un hypermarket, ajutat de o tanara din comuna Corbi. Polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 4 Poliție Pitești au continuat cercetarile in trei dosare penale aflate sub supravegherea…