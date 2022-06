Stiri pe aceeasi tema

- Pe 6 iunie, politistii de investigatii criminale din cadrul Sectiei 2 Politie Pitesti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice, conform art. 206…

- In ziua de 09 mai a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 3 Poliție Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de violența in familie, și au reținut un minor de 16 ani, din…

- In ziua de 28 aprilie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 1 Poliție Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt, și au reținut un barbat de 26 de ani,…

- Pe 28 martie, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de furt calificat, și au reținut un barbat de 33 de ani, din comuna Petrești, județul Dambovița.…

- Pe 28 martie, in jurul orei 16:30, polițiștii Secției 1 Poliție Pitești au fost sesizați, de catre reprezentantul unui magazin dintr-un centru comercial, cu privire la faptul ca doua persoane ar fi sustras mai multe produse vestimentare și au incercat sa paraseasca magazinul, fara sa le achite. Polițiștii…