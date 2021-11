Stiri pe aceeasi tema

- Distributie Oltenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice la consumatorii casnici și agentii economici, la Mioveni, in saptamana 8-12 noiembrie 2021, astfel: – Marți, 9 noiembrie, se sisteaza furnizarea energiei electrice la Mioveni PTA 20 kV Penitenciarul Colibași și PTCZ 20 kV Stație Epurare…

- Intreruperea furnizarii energiei electrice pentru lucrari programate in zilele 9 și 11 noiembrie in Pitești. Distributie Oltenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice la consumatorii casnici si agentii economici: – marți, 09 noiembrie, in intervalul orar 09:00-17:00, Strada Nucului alimentat…

- Dacia iși oprește și astazi producțiaDin cauza crizei mondiale a microcipurilor, compania Dacia se vede nevoita ca, azi, sa-si intrerupa din nou activitatea, context in care mii de salariati vor sta acasa și, conform contractului colectiv de munca, vor fi platiți cu 85% din salariu și vor primi tichetele…

- Automobile Dacia oprește din nou producția Automobile Dacia oprește din nou producția. Criza semiconductorilor a stopat uzina 33 de zile in 2021 Problemele cauzate industriei auto de criza de semiconductori nu par sa se termine curand. Toți marii producatori de vehicule au fost nevoiți sa stopeze temporar,…

- Intreruperea furnizarii energiei electrice pentru lucrari programate in Pitești. Distributie Oltenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice la consumatorii casnici si agentii economici, in Pitești, astfel: – 23 septembrie 2021, in intervalul orar 09:00-17:00, Strada Nucului alimentat din…

- Pitești: Campanie de colectare, gratuita, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice Primaria Municipiului Pitești, prin Salubritate 2000 SA, organizeaza, in data de 30.09.2021, o campanie de colectare, gratuita, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Locuitorii municipiului…

- Cateasca: Maine se oprește curentul in mai multe zone Primaria comunei Cateasca atrage atenția cetațenilor și agenților economici ca maine, 18.08.2021, intre orele 09.00- 14.00, se oprește curentul in satele Catanele, Recea, Cateasca, Coșeri și in zona industriala. Iata unde se oprește, concret, curentul:…

- Primaria comunei Cateasca va comunica faptul ca, in data de 13.08.2021, intre orele 09.00 – 16.00 se opreste curentul in Sat Cateasca, Popești alimentate din PTA 1 Cateasca. Distributie Oltenia anunța intreruperea furnizarii energiei electrice la consumatorii casnici și agentii economici pentru efectuarea…