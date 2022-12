Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Pitești, județul Argeș, a fost dus la Poliție și este cercetat penal pentru ultraj, dupa ce a agresat doi polițiști care au intervenit in ajutorul soției individului, care ceruse ajutor pentru ca era amenințata cu moartea.

- Un barbat din Alba a aflat ce se intampla daca iți injuri soția, iar aceasta suna la 112. Cum au reacționat polițiștii O femeie de 48 de ani din Lupșa a sunat la 112 și a spus ca este insultata de catre soțul sau. Polițiștii au mers la fața locului și l-au evacuat pe barbat. Incidentul a fost transmis…

- Un sofer beat, care conducea haotic pe strazile municipiului Pitesti, a fost prins de catre politisti dupa ce a fost blocat in trafic si dupa ce a lovit doua autoturisme parcate. Pentru ca era beat si agitat, politistii l-au incatusat pentru a-l duce la audieri. Incidentul a avut loc duminica dupa…

- Un barbat și-a pierdut viața dupa ce tractorul in care se afla s-a rasturnat intr-un șanț. Incidentul s-a petrecut in localitatea Agrieș, comuna Tarlișua. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii bistrițeni, echipaje medicale, dar și polițiștii. Totodata, a fost solicitat elicopterul…

- Detestand cu toata fiinta lui comunismul, Pascal Bentoiu este insa deceptionat de ce se intampla dupa 1989. E de altfel mefient fata de evenimentele din decembrie, nu crede in existenta „teroristilor", i se pare evident ca tot securistii si comunistii, fie ei de rang inferior, au pus mana pe parghiile…

- Scandal in familie la Alba Iulia: barbat de 49 de ani, REȚINUT dupa ce și-a lovit soția. Ce s-a intamplat Un barbat din Alba Iulia a fost reținut de Poliție, dupa ce și-a agresat soția. Incidentul a fost semnalat la 112, de catre femeie. Potrivit IPJ Alba, sambata, 1 octombrie, in jurul orei 20.00,…