- Dezvoltatorul S7 Pitești Property și Mitiska REIM anunța prelungirea unor etape ale lucrarilor la sensul giratoriu Shopping Park Pitești — Leroy Merlin (pe bulevardul Nicolae Balcescu), din cauza condițiilor meteo. Citește și: Argeș. In atenția elevilor care primesc pensie de urmaș Valul de caldura…

- Dezvoltatorul S7 Pitești Property și Mitiska REIM anunța prelungirea unor etape ale lucrarilor la sensul giratoriu Shopping Park Pitești — Leroy Merlin (Bulevardul Nicolae Balcescu), din cauza condițiilor meteo. Valul de caldura excesiva impune reorganizarea ultimelor operațiuni tehnice privind racordarea,…

- Traficul rutier din zona sensului giratoriu de la Shopping Park Pitești – Leroy Merlin, in zona de nord a municipiului (pe bulevardul Nicolae Balcescu), se menține ingreunat in perioada 12-19 iunie, a anunțat intr-un comunicat de presa Primaria Pitești. Citește și: Statistica: La fiecare doua nașteri…

- Investitorul S7 Pitești Property, in parteneriat cu Mitiska REIM, executa lucrari in sensul giratoriu din zona de nord a municipiului – Shopping Park Pitești. Lucrarile presupun racordarea viitorului amplasament la Bulevardul Nicolae Balcescu, cu modificarea geometriei zonale, refacerea instalațiilor…

- Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a anunțat o noua investiție menita sa contribuie la ușurarea traficului rutier din oraș. „Proiectam construcția unui nou bulevard, paralel cu Bulevardul Nicolae Balcescu, cu plecare de la CNCD pe Calea Bascovului, pana la intersecția cu DN7 in comuna Bascov! Vom…

- „De astazi, 4 iunie, beneficiem de o noua pista de jogging, in Parcul Lunca Argeșului, in zona amfiteatru! Realizata din covor elastic de cauciuc, cu o lungime aproximativ egala cu a unei piste normale, omologate, poate fi folosita de oricine iubește mișcarea! Continuam proiectele care incurajeaza un…

- Un nou obiectiv de investiții al Primariei Pitești intra in etapa de construcție efectiva! Va fi gata anul viitor! „Incepem și construcția Bazinului de inot didactic și de agrement din Bd. Petrochimiștilor – Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”, din fondurile Companiei Naționale de Investiții! Am predat…

- Parteneriatul intr-o comunitate este benefic pentru fiecare parte. Astfel, pe langa dezvoltarea unor afaceri sau servicii, la Pitești, investitorii au oferit locuitorilor din zona in care s-au localizat, de exemplu, locuri de joaca modernizate: in parcul Faget – Trivale, in strada Anghel Saligny – Prundu,…