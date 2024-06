Stiri pe aceeasi tema

- Actualul primar al municipiului Oradea, Florin Birta, a castigat un nou mandat, cu 68,57% din voturile oradenilor, a declarat luni, pentru Agerpres, directorul Directiei Judetene de Statistica, Gabriel Borbandi.

- Constantin Toma a obținut cel de-al treilea mandat consecutiv de primar al municipiului Buzau, conform numaratorii paralele realizate de organizația județeana a Partidului Social Democrat (PSD). Cu un procent cuprins intre 55 și 67% din voturile valabil exprimate, Toma iși consolideaza poziția și continua…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț, inspectorul Ramona Ciofu, a declarat ca un total de 21 de persoane aflate in arest preventiv și-au exprimat dorința de a folosi urna mobila pentru a vota. Conform legislației in vigoare, aceste persoane aflate in arest preventiv…

- ’’Sebastian Burduja propune doua proiecte majore privind spatiile verzi din Bucuresti, cel al unui parc unit cu cel din jurul Palatului Parlamentului si amenajarea padurii Baneasa ca padure-parc’’ – asta vrea sa faca candidatul PNL la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja. Adica, invers decat vor colegii…

- Cristian Gentea și-a depus candidatura pentru un nou mandat de primar al municipiului Pitești: ”Increderea pe care piteștenii mi-au acordat-o acum aproape 4 ani a fost o responsabilitate uriașa pentru mine!” Cristian Gentea și-a depus astazi la Biroul Electoral de Circumscripție candidatura pentru un…

- Actualul edil al Sectorului 4, Daniel Baluța, și-a depus vineri, 19 aprilie, candidatura pentru un nou mandat de primar al S4. Așadar, edilul Sectorului 4 intra in cursa electorala din iunie, pentru un nou mandat in fotoliul de primar. Oficialul va candida in numele alianței electorale PSD-PNL. Iar…

- Numele primarului Gheorghița Boțarca este sinonim cu modernizarea și dezvoltarea Topoloveniului. Nu intamplator orașul de pe Valea Carcinovului se numara printre așezarile urbane din Romania cu cea mai puternica dezvoltare, totul grație proiectelor cu fonduri locale, județene, guvernamentale și europene…

- Gabi Șerbanoiu, candidatul PSD pentru un nou mandat de primar al comunei Stalpeni Gabi Șerbanoiu a fost desemnat sa candideze din partea PSD pentru un nou mandat de primar al comunei Stalpeni. Apreciat de intreaga comunitate pentru dedicarea sa și pentru proiectele de investiții derulate in localitate,…