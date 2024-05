Pitești. Circulație cu restricții pe Depozitelor Printr-un comunicat de presa, Primaria Pitești ne informeaza ca vineri, 31 mai, in intervalul orar 07:30 – 12:00, circulația pe DN 7, pe drumul tehnologic provizoriu (strada Depozitelor), va fi ingreunata – se va circula cu intermitențe, cu supravegherea și dirijarea fluxului de mașini de catre Poliția Locala. Citește și: Potrivit sursei citate, masura este […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- InfoTrafic: Restricții de circulație pe A1 Sebeș-Sibiu-Boița, alte tronsoane de autostrada și o parte din DN67C Transalpina CNAIR anunța restricții de circulație pe tronsoane din autostrada A1 Sebeș-Sibiu-Boița, dar și in zona Simeria și pe A2 București-Constanța. A1, Uroi/Simeria (Hunedoara) – km 356+500,…

- Inspectoratul General al Poliției (IGP) informeaza șoferii despre restricții de circulație in sectorul Ciocana al capitalei, noteaza Noi.md. In legatura cu executarea lucrarilor de reparație pe bd. Mircea cel Batran, tronsonul cuprins intre strazile Petru Zadnipru și Profesor Ion Dumeniuc, de astazi…

- La final de aprilie intra in vigoare restricții de circulație pentru toate vehiculele cu o masa mai mare de 7,5 tone. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informeaza ca, in perioada 30 aprilie – 6 mai, este interzisa circulația rutiera vehiculelor rutiere cu masa mai…

- 23-30 aprilie: Restricții de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda. Se efectueaza lucrari de reparații 23-30 aprilie: Restricții de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda. Se efectueaza lucrari de reparații In perioada 23-30 aprilie sunt instituite restricții de circulație pe banda 2 a Autostrazii…

- Primaria Pitești anunța ca in zilele de sambata – duminica, 6-7 aprilie, de la ora 20:00 pana la ora 6:00, circulația pe podul peste raul Argeș va fi restricționata (fara intreruperea traficului rutier), ca urmare a lucrarilor de reparații la suprafața cailor de rulare. Citește și: Au inceput lucrarile…

- Paștele catolic 2024. La sfarsitul acestei saptamani, credinciosii catolici sarbatoresc Invierea Domnului, astfel ca, pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata temporar circulatia unei anumite categorii de autovehicule.

- In urmatoarele zile se vor inchide pe rand bretelele de urcare și coborare spre/dinspre #autostrada, precum și drumul de legatura cu DN15.????Astfel, in urmatoarele 3 zile, intre orele 8-20, se vor inchide bretelele de intrare dinspre Luduș și Chețani pe Nodul rutier Chețani, in direcția #TarguMureș…

- Se reabiliteaza carosabilul pe strada Theodor D. Sperantia din cartierul Km 5 Echipele Confort Urban vor interveni incepand de astazi cu utilaje pentru decopertarea carosabilului pe strada Theodor D. Sperantia, tronsonul cuprins intre strada Micsunelelor si strada Pandurului, in proximitatea blocului…