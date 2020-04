Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta militara nr. 8 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, emisa in 9 aprilie 2020, de catre ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, are o prevedere extrem de controversata, care va genera un scandal de pomina in tara, dar si peste hotare....

- Un tanar din Pitesti a creat in doar soua saptamani trei platforme online pentru sprijinul varstnicilor, al spitalelor si micilor intreprinzatori pe perioada pandemiei de coronavirus. Initiativa sa a atras mii de sustinatori.

- Un barbat din Craciunelu de Jos este cercetat penal pentru braconaj piscicol. A fost depistat de polițiști in timp ce folosea unelte interzise la pescuit. Potrivit IPJ Alba, la data de 28 februarie 2020, in jurul orei 13.20, polițiștii Postului de Poliție Craciunelu de Jos l-au depistat pe un barbat,…

- Ziarul Unirea Barbat de 60 de ani, din Craciunelu de Jos, cu dosar penal pentru braconaj piscicol. A fost prins in timp ce pescuia cu unelte interzise pe Tarnava Barbat de 60 de ani, din Craciunelu de Jos, cu dosar penal pentru braconaj piscicol. A fost prins in timp ce pescuia cu unelte interzise pe…

- In perioada 24-28 februarie a.c., politistii din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenirea Criminalitatii, impreuna cu politisti din cadrul Serviciului Rutier Arges, precum si cu politisti de proximitate sau politisti din cadrul posturilor de politie competente, au desfasurat activitati preventive…

- Polițiștii de frontiera braileni au interceptat, pe malul stang al fluviului Dunarea, trei barbați, cu domiciliul in Braila, avand asupra lor o cantitate totala de 56 de kilograme de pește, pentru care nu dețineau documente de proveniența.Tot la malul stang al fluviului Dunarea, in zona kilometrului…

- Politistii Serviciului Rutier Arges au acordat sprijin politistilor din cadrul Biroului Politiei Rutiere Autostrada A1, pentru depistarea unui autoturism despre care participantii la trafic au sesizat ca se deplaseaza haotic in trafic, efectuand depasiri pe banda de urgente si circuland cu viteza ridicata.…

- MOLDOVA NOUA – Politistii de frontiera din orasul de pe Clisura au observat, pe directia kilometrului fluvial 1.067,2, o ambarcatiune cu doua persoane care efectua manevre specifice pescuitului interzis! „Imediat, o patrula a s-a deplasat la fata locului cu o ambarcatiune din dotarea sectorului, cele…