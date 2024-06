Stiri pe aceeasi tema

- La data de 2 iunie a.c. polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, pe numele unui barbat de 40 de ani, din comuna Florești, fiind depistat sub influența alcoolului la volanul unui autoturism. In fapt, la aceeași data, in jurul orei 21.30, acesta…

- In ziua de 27 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Valea Mare Pravaț au continuat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung, privind savarșirea infracțiunilor de taierea fara drept de arbori și furtul de arbori taiați ilegal…

- La data de 06 mai a.c., la ora 00.05, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Sarasau au fost sesizați prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca o tanara de 29 de ani ar fi fost agresata de catre concubin. Din cercetarile derulate de polițiști a reieșit faptul ca, in timp ce se aflau la o […] Source

- La data de 29 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurala Targoviște, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au reținut pentru 24 de ore un barbat, de 45 de ani, cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de…

- Marți, 23 aprilie 2023, in jurul orei 21.30, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat de 54 de ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 670C, pe raza localitații Dumbrava, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto,…

- La data de 17 aprilie 2024, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș – Postul de Poliție Cut au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 55 de ani, din comuna Cut, județul Alba, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de distrugere prin incendiere, conducere cu permisul…

- In ziua de 16 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești au continuat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice și au…

- Sambata, 6 aprilie 2024, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 32 de ani, din comuna Șibot, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de conducere fara permis, conducerea unui autovehicul neinmatriculat și conducere…