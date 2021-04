Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 7 ani a ajuns azi la spital dupa ce a fost accidentata pe o trecere de pietoni din Zalau. Articolul Fetița lovita pe trecerea de pietoni. A ajuns la spital apare prima data in Someșeanul.ro .

- Ieri, 26 martie, ora 07.35, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu trei victime, potrivit IPJ Maramureș. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 25 de ani din Oradea, a condus un autoturism pe strada Gheorghe Doja,…

- Grav accident rutier pe DN10 in localitatea Vernești. Din primele date de la fața locului, in timp ce se deplasa pe direcția Buzau catre Nehoiu, un șofer de 19 ani din Siriu, a surprins și accidentat un pieton de 57 de ani, din Tisau, care s-ar fi angajat in traversarea drumului in zona marcajului pietonal.…

- O femeie de 70 ani din municipiul Galati a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost lovita de un autoturism pe trecerea de pietoni, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, un autoturism, condus de un barbat in varsta de 31 ani, care circula…

- ACCIDENT rutier la Alba Iulia: O femeie de 61 de ani, transportata la spital dupa ce a fost acroșata de o mașina pe trecerea de pietoni Un accident rutier a avut loc miercuri, 3 martie, in jurul orei 6.30, pe Bulevardul Republicii din municipiul Alba Iulia. La data de 03 martie 2021, in jurul orei 06.30,…

- Accident la Timișoara. Un barbat de 74 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit pe trecerea de pietoni de un șofer neatent. Conducatorul auto vinovat, in varsta de 97 de ani, a fugit de la fața locului, iar mai apoi a fost prins.

