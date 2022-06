Stiri pe aceeasi tema

- 45 de locuri de parcare reabilitate in cartierul Banat. Primaria Municipiului Pitesti, prin Administratia Domeniului Public, a executat, in luna mai, lucrari de asfaltare și reabilitare a parcarii aferente blocurilor B5, B6a, C13 + B2, din cartierul Banat. Zona beneficiaza, in prezent, de 45 locuri…

- Pasajele pietonale de la blocurile D1 și E1 vor fi reabilitate din punct de vedere estetic, folosind metoda artei urbane, un stil de pictura pe care tinerii din oraș il apreciaza. Pornind de la exemplul peretelui pictat la parcarea supraetajata din Piața Dacia, ca parte a unui proiect european de regenerare…

- Primaria Municipiului Pitești anunța ca in zilele de sambata-duminica, 28.05.2022-29.05.2022, in intervalul orar 20:00-08:00, circulația pe podul de peste raul Argeș va fi restricționata ( fara intreruperea circulației), ca urmare a lucrarilor de reparații la suprafața cailor de rulare, respectiv intervenții…

- De 1 Iunie, la Gradina Zoologica din Pitești intrarea este gratuita! Primaria Municipiului Pitești ii invita pe cei mici, alaturi de parinți și bunici, miercuri, 1 Iunie, la Gradina Zoologica, unde intrarea va fi gratuita pentru toți vizitatorii. Programul de vizitare este in intervalul orar: 10:00-…

- Astazi, 29.04.2022, Primaria Municipiului Pitesti a instituit sens unic de circulatie pe aleea carosabila care face legatura intre strada Smardan și parcarea de la Poșta Craiovei, prin spatele fostului restaurant Negoiu, cu circulație dinspre strada Smardan. Citește și: Argeș. Restricții de circulație…

- Pentru reducerea riscului de producere a evenimentelor rutiere nedorite, Primaria Municipiului Pitesti a decis amplasarea unui limitator de viteza pe strada Carpenului, in zona parcului.Acțiunea a fost realizata ieri, 13.04.2022, de catre Administratia Domeniului Public, conform avizarii din Comisia…

- Astazi, 18.03.2022, Primaria Municipiului Pitesti a instituit sens unic de circulatie pe strada Alexandru Vericeanu, pe tronsonul cuprins intre intersecția cu strada Ion P. Comaneanu și strada Tineretului, cu circulație dinspre strada Ion P. Comaneanu. Masura a fost adoptata in urma avizarii Comisiei…