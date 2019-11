Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bacau continua sa-și completeze „tezaurul”. Iar ultimele medalii sunt scoase… din apa. Astfel, la Naționalele de Seniori, Tineret și Juniori in bazin de 25 metri derulate zilele trecute, la Miercurea Ciuc, inotatorii bacauani au cucerit 12 medalii. Așa cum era de așteptat, și la aceasta ediție a…

- La finele saptamanii trecute, Miercurea Ciuc, capitala județului Covasna a fost gazda Campionatului Național de sprint pentru seniori, tineret și juniori. Suceava a fost reprezentata la competiție de trei inotatori, Victor Turluianu, Ioan Socoliuc și Maria Verciuc, sportivi pregatiți de profesorul Cezar…

- Surorile Maria Claudia Gadea si Gabriela Ioana Gadea, de la CSA Steaua, au cucerit noi titluri, duminica, in ultima zi a Campionatelor Nationale de inot in bazin scurt (25 metri) de la Miercurea Ciuc.

- Gabriela Ioana Gadea, de la CSA Steaua, a cucerit, vineri, in ziua a doua a Campionatelor Nationale de inot in bazin scurt (25 metri) de la Miercurea Ciuc, doua noi titluri. Gabriela Gadea, care obtinuse doua titluri si joi, s-a impus acum la 50 m fluture si in proba de stafeta mixta 4x50 m liber. Robert…

- Stelistii Gabriela Ioana Gadea si George Adrian Ratiu au cucerit fiecare cate doua medalii de aur, joi, in prima zi a Campionatelor Nationale de inot in bazin scurt (25 metri) de la Miercurea Ciuc. Gabriela Ioana Gadea s-a impus la 100 m spate, dar si cu stafeta de 4x50 m liber a clubului. George Adrian…

- De curand, s-a desfasurat, la Buzau, Campionatul National de Rachetomodele, clasele S1, S3, S4, S6, S8 si S9, la care au participat si sportivi legitimati la SCM Gloria Buzau. Rezultatele lor au fost bune si foarte bune, ei obtinand 6 medalii de aur, 5 medalii de argint si 2 medalii de bronz. LOC I…

- Performanta remarcabila pentru pugilistele de la SCM Gloria Buzau, la Campionatul National de Box Feminin pentru cadete, junioare, tineret si senioare. Nu mai putin de 8 medalii au cucerit elevele lui Constatin Voicilas la turneul organizat recent in statiunea Eforie Nord.

- Timp de patru zile, de joi si pana duminica, 17 dintre canotorii Clubului Sportiv Municipal Suceava, pregatiti de antrenorul Ioan Despa au luptat pentru medalii la Campionatul National pentru juniori, ce s-a desfasurat la Iasi. Sportivii de la CSM Suceava au avut o evolutie foarte buna la aceste ...