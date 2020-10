Ajuns la ediția cu numarul 15, Festivalul Internațional de Film de Animație Animest (9-15 noiembrie) invita regizorii și producatorii de film de animație din Romania și Republica Moldova sa iși inscrie proiectele de scurtmetraj aflate in pre-producție la cea de-a doua ediție Pitch, please! Concursul de proiecte de scurtmetraje animate este inițiativa prin care Animest continua sa stimuleze și sa promoveze creativii din domeniu, oferindu-le șansa de a-și prezenta ideile in fața unui juriu profesionist, dar și ocazia de a parcurge pașii importanți in pregatirea pentru participarea la un pitch. Proiectul…