Pitbull lasat nesupravegheat in Piata Ovidiu. Proprietarul, amendat Peste 100 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au fost zilnic la datorie in perioada 01 07 februarie a.c., actionand in cooperare cu politistii constanteni, pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale de natura penala sau contraventionala, dar si pentru verificarea respectarii masurilor preventive dispuse de autoritati in actualul context epidemiologic. Totodata, in acest sfarsit de saptamana, jandarmii constanteni au desfasurat actiuni de verificare a r ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul celor 35 de cai gasiți abandonati pe campul de pe malul lacului Techirghiol a fost identificat și amendat cu suma de 3.000 de lei, a anunțat au reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, potrivit News.ro. Este vorba despre Marius Valentin Tuca, procuror in cadrul…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea si cei ai Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, in baza planului de actiune comun, au desfasurat activitati pentru cresterea sigurantei in trafic, pe DN 22.La data de 24 ianuarie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului…

- Un ofiter din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta a prins seara trecuta un barbat care intentiona sa fuga de la locul accidentului, dupa ce a lovit o alta masina parcata, in care se aflau o femeie si un copil de aproximativ 2 ani.In seara zilei de 21.01.2020, in jurul orei 20.00, locotenent…

- Peste 100 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au fost zilnic la datorie in perioada 11 17 ianuarie a.c., actionand in cooperare cu politistii constanteni, pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale de natura penala sau contraventionala, dar si pentru verificarea…

- In acest sfarșit de saptamana, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj desfașoara acțiuni in vederea prevenirii și combaterii ilegalitaților in domeniul silvic, dar și pentru depistarea transporturilor ilegale de material lemnos și pomi de Craciun. Acțiunile sunt coordonate la nivel național…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in spatiul public, pe o retea de socializare, au fost postate mai multe fotografii prin care, o persoana a indemnat votarea unei anumite formatiuni politice. In urma verificarilor, a fost…

- Un barbat care nu purta masca de protectie la intrarea intr-o sectie de votare din municipiul Ramnicu Valcea, iar atunci cand i-a fost oferita una a refuzat-o si a devenit recalcitrant, a fost condus la sediul Politiei si amendat cu 3.500 de lei, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de…

- Un barbat din Cugir a fost depistat in flagrant de polițiști, imediat dupa ce ar fi sustras un colet cu 30 de kilograme de produse din carne. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru furt. In amiaza zilei de 17 noiembrie 2020, o femeie de 62 de ani, din Cugir, a sesizat Poliției Orașului Cugir, […] Citește…